Il Messaggero | Reina rischia il posto: pronto Strakosha

Durante la sosta Sarri ha avuto modo di riflettere e pensare di cambiare qualcosa, in vista della partita contro l’Inter.

Come riportato da Il Messaggero, in porta dubbio tra Strakosha e Reina, il secondo leggermente preferito all’albanese. In difesa, vista l’assenza per squalifica di Acerbi, ci potrebbe essere la corsa tra Patric e Radu, con lo spagnolo in vantaggio. Corsa fino all’ultimo tra Cataldi e Leiva, dove il brasiliano è attualmente preferito. Infine dubbio tra Lazzari e Marusic; potrebbero esserci delle sorprese in mezzo tra Luis Alberto e Milinkovic Savic, con uno tra Basic e Akpa Akpro pronti ad approfittarne.

