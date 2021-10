Lazio-Inter, Brambrati: “Partita di fondamentale importanza per i biancocelesti, come il derby”

L’ex giocatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com parlando anche del match che ci sarà sabato tra Lazio ed Inter. Queste le sue parole: “Sono d’accordo con le parole di Marotta, non c’è parità di trattamento. Non si spostano le partite per far rientrare i Nazionali in tempo. E’ successo già con Napoli-Juventus, con i bianconeri che rinunciarono a diversi titolari ma nessuno si lamentò. E’ un incrocio pericoloso soprattutto per la Lazio. Dopo il brutto stop con il Bologna, credo si ripresenti un test importantissimo di crescita per la Lazio. Come il derby, è una partita di fondamentale importanza per la crescita della squadra. Vorrei capire a che punto è questa Lazio. Lautaro sarà convocato? E’ l’errore che ha fatto Allegri contro il Napoli, quando non ha convocato neanche un sudamericano. Io li avrei portati tutti, poi avrei parlato a uno a uno per capire come si sentivano e capire chi schierare o meno. Anche solo la presenza ha un significato psicologico per le eventuali riserve”.

