Lazio-Inter, Tacchinardi: “I nerazzurri colpiranno in ripartenza”

A poco meno di una settimana dalla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Inter, l’ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi si è espresso sulla sfida ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole: “Col derby si sono esaltate le qualità di Immobile, l’Inter però non darà campo aperto come la Roma. Ho la sensazione che sarà l’Inter a colpire in ripartenza. Per l’autostima credo che sia più difficile per la Lazio, dopo la legnata con il Bologna“.

