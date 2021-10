PAIDEIA | Controlli medici in clinica per Ciro Immobile: il bomber biancoceleste punta l’Inter | FOTO

E’ iniziata la settimana che porterà a Lazio-Inter, big match in programma sabato 16 ottobre alla ripresa della Serie A. Dopo aver saltato il Bologna e gli impegni in Nations League con l’Italia per infortunio, Ciro Immobile vuole tornare in campo subito alla ripresa, nel match contro i nerazzurri del suo ex allenatore Simone Inzaghi. Nella settimana passata ha lavorato molto, in maniera differenziata, per cercare di rientrare il prima possibile in forma e, questa mattina, come riporta la Lazio tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, il bomber biancoceleste si è recato in Clinica Paideia per controllare a che punto è la fase di recupero e, soprattutto, per capire se sarà a disposizione per la gara dell’Olimpico contro l’Inter.

