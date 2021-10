FORMELLO | Prosegue il lavoro in vista dell’Inter: palestra e scarico per Immobile, ancora out Zaccagni

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’appuntamento di sabato si avvicina. La Lazio troverà di fronte l’Inter e il suo vecchio allenatore Simone Inzaghi. In vista della sfida dell’Olimpico contro i nerazzurri, la Lazio si continua ad allenare. Nell’allenamento odierno andato in scena nel consueto Centro Sportivo di Formello, oltre agli otto nazionali assenti per ovvi motivi, spicca ancora l’assenza di Mattia Zaccagni. Francesco Acerbi, di ritorno dalle “fatiche” della Nations League, ha svolto un lavoro differenziato rispetto ai compagni solo per una prima parte, in seguito si è aggregato al gruppo. Per Ciro Immobile, sempre più sulla via del ritorno, c’è stato un lavoro in palestra e poi scarico sul terreno di gioco. L’allenamento si è aperto con le attivazioni a secco e andature. In seguito i ragazzi di Mister Sarri hanno svolto un circuito con forza, propriocettività e rapidità, e poi stazioni sulla velocità. Infine c’è stata una partitella con sponde, in cui ha preso parte anche Acerbi, vinta da Pedro e compagni per 5-4.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: