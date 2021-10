Milan, infortunio per Maignan: il portiere si opererà al polso

Nuova tegola per Stefano Pioli e il suo Milan. Dopo i vari infortuni che stanno colpendo alcuni dei giocatori della rosa rossonera, uno su tutti Zlatan Ibrahimovic, un nuovo giocatore è pronto a fermarsi. Si tratta di Mike Maignan, portiere arrivato in estete dal Lille come sostituto del partente Donnarumma. Il francese si è fatto subito notare nelle prime giornate di campionato, non sfigurando e rendendosi fin da subito grande protagonista tra i pali. Ora però, sarà costretto a rimanere ai box a seguito di un dolore al polso sinistro che continuano a colpirlo. Motivo per cui, assieme allo staff medico del Milan, l’estremo difensore ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico il prossimo 13 ottobre. Operazione che lo terrà lontano dal campo per un tempo non ancora del tutto definito.

Questo il comunicato del Milan a riguardo:

“Il Milan comunica che il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli”.

