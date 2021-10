Stadi Lazio e Roma, i due candidati alla presidenza VII municipio: “Prima impianti per sport di base, poi ipotesi progetto”

Intervenuti ai microfoni di NSL tv, i due candidati alla carica di Presidente del VII municipio, Francesco Laddaga e Luigi Avveduto, rispettivamente per il centrosinistra e per il centrodestra, hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla questione stadi di Lazio e Roma, in merito alle possibili aree individuate per il nuovo stadio delle due società della Capitale. Queste le loro parole:

“Eventualmente sarà il soggetto privato ad indicare le aree che secondo lui possono essere consone, ma sarà importante che l’amministrazione guidi, come si stava facendo molto bene durante la giunta Marino, un processo chiedendo al privato d’intervenire anche sulle infrastrutture e su tutto ciò che potrà essere a beneficio pubblico nell’area dove dovrà sorgere lo stadio. Anche se mi piacerebbe pensare che nel mio municipio arrivino prima strutture per lo sport di base e sport per tutti e poi eventualmente uno stadio” rivela Laddaga.

Avveduto ha replicato poi al suo “sfidante” trovandosi d’accordo sull’argomento: “È forse l’unica cosa su cui sono completamente d’accordo con Laddaga, in questo municipio prima gli impianti per far praticare lo sport ai nostri ragazzi. Sarebbe assurdo pensare prima alle grandi società e poi a le cose che ci riguardano da vicino”.

