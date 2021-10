Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport: “Stadi? Siamo ottimisti, presto al 100%”

Valentina Vezzali, Sottosegretario con delega allo sport, era presente alla cerimonia di premiazione dei Collari d’Oro a Milano ed ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla riapertura degli stadi. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb: “C’è tantissima voglia di ripartenza, vogliamo tornare in pista, a gareggiare. Poi mettiamo massima attenzione verso Milano-Cortina 2026. Essere qui alla cerimonia dei Collari d’Oro è stato importante e sono onorata di essere qui per il Governo. Vogliamo vincere tante medaglie. L’Italia ha dimostrato attraverso lo sport di poter ottenere grandi risultati, come dimostrano gli Europei di calcio, le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Stadi al 100%? Da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo preso un rischio ragionato agli Europei aprendo l’Olimpico al 25% e oggi siamo arrivati al 75% all’aperto e il 50% al chiuso. Adesso siamo ottimisti e credo che quanto prima si potrà arrivare al 100% dei tifosi negli stadi. Prezzi dei biglietti alti? La ripartenza sicuramente non è semplice e le società hanno vissuto la pandemia in maniera difficoltosa. Staremo comunque attenti a far sì che tutti possano presto tornare allo stadio con prezzi dei biglietti giusti. Apertura al 100% al derby di Milano? Perché no?”

