Dejan Stankovic su Inzaghi e la Lazio: “Sono contento per Simone. Milinkovic-Savic mi piace da morire”

Mancano circa tre giorni alla sfida tra Lazio e Inter, una sfida che dirà qualcosa in più sulle ambizioni delle due squadre in questa stagione. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha parlato in esclusiva Dejan Stankovic. L’ex centrocampista e attuale allenatore della Stella Rossa, si è soffermato tra i vari argomenti sull’approdo di Simone Inzaghi all’Inter, e ha parlato della Lazio con un occhio di riguardo a Milinkovic-Savic. Ecco le sue parole:

Il tuo amico Simone Inzaghi, per il momento, non sta facendo rimpiangere Conte…

“Sono veramente contento per lui. Aveva fatto bene alla guida della Primavera della Lazio, poi è arrivata a sorpresa l’occasione in prima squadra e Simone si è mostrato fin da subito quello che è, un top coach. Anche all’Inter è partito alla grande. Penso che il suo modo di giocare sia perfetto per proseguire il ciclo iniziato con mister Conte. Del suo lavoro si è già visto qualcosa, ma quella nerazzurra resta una squadra costruita per il 3-5-2 di Conte: Inzaghi è sicuramente l’uomo giusto per dare continuità. A livello di mercato, non parlo dal punto di vista economico, i nerazzurri hanno rafforzato alcuni ruoli e ne hanno indeboliti altri, ma potete starne certi: la mia Inter lotterà per lo Scudetto“.

Con quali avversarie si contenderà il titolo?

“Col Milan, con la Juve e col Napoli, che è partito fortissimo. Mister Spalletti, si sa, fa giocare sempre un grande calcio alle sue squadre. Non dimentichiamoci neanche della Lazio del mio connazionale Milinkovic-Savic. Sergej mi piace da morire, alla Lazio così come in Nazionale mostra ormai una sicurezza e una qualità quasi imbarazzanti. Si fa vedere e si fa sentire in campo, oltre a realizzare gol pesanti come nell’ultimo derby. A Roma lo amano e deve solo stare tranquillo: gli alti e bassi ci stanno sempre nel calcio, capitavano anche a me. Occhio poi alla Roma: vedo già il carattere di Mourinho, ma per il suo tipo di calcio serve ancora qualcosa a livello di acquisti. I Friedkin devono completargli la rosa“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

