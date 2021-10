Il Tempo | Lazio, Ciro vuole esserci sabato: ancora influenza per Zaccagni

Dopo la corsa, anche il pallone. Altri passi avanti sulla via del recupero per Immobile. Anche ieri indossava gli scarpini, anche ieri si è alternato tra campo e palestra. Fisioterapia, ma non solo. Vuole esserci Ciro, sta facendo di tutto per recuperare nel minor tempo possibile. Si è rifermato invece Zaccagni: nulla a che vedere con il precedente stop muscolare, l’ex Verona ha saltato il secondo allenamento di fila a causa di un attacco influenzale. Deve smaltire la febbre per tornare nell’elenco dei convocati da quale invece sarà escluso Francesco Acerbi, squalificato per due turni. In attesa di riabbracciare tutti i nazionali, il difensore è tornato a Formello per allenarsi con il resto dei compagni. Intanto la Procura Figc ha inviato alla società la comunicazione conclusione indagini sul centrale dopo l’espulsione contro il Bologna: gli viene contestano l’articolo 4. Ora le opzioni sono due: il calciatore può chiedere di essere risentito e/o patteggiare una multa. Altrimenti viene deferito e a quel punto decide il tribunale federale. Inoltre Muriqi ha segnato su rigore anche leri col Kosovo nella gara contro la Georgia (sconfitta 1-2). Infine, come annunciato da LazioPress, il club non ha più l’aereo personalizzato. Non è stato rinnovato il contratto scaduto con la Tayaranlet: in questa stagione solo voli di linea e charter. Sponda Inter chi rischia di dover dare forfait invece è Correa. Dopo l’allarme lautaro, nel ritiro dell’Argentina si è acceso quello sul Tucu. Salterà il match con il Perù e resta in forte dubbio per sabato. Il Tempo\Daniele Rocca

