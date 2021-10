Milan, ufficiale l’arrivo dello svincolato Mirante: il comunicato del club

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Arriva l’ufficialità del passaggio di Andrea Mirante tra le file del Milan. Dopo l’infortunio e l’imminente operazione del portiere Mike Maignan, la Società aveva bisogno di un sostituto pronto ed all’altezza su cui puntare tra i pali: i rossoneri hanno dunque scelto l’ex Roma, svincolato ed era in procinto di trasferirsi allo Spezia. L’estremo difensore, ha firmato un contatto fino al termine della stagione.

Di seguito il comunicato del club:

“AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva.

Mirante nel corso della carriera ha difeso le porte di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma e da oggi indosserà la maglia rossonera numero 83.”

Day 1 of your new Rossonero adventure 🧤🔴⚫

Benvenuto, @MIRANTE83 👊#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/0WkSqaQCmq

— AC Milan (@acmilan) October 13, 2021