TMW | Lazio, fischi o applausi? Tifoseria divisa sull’accoglienza per Inzaghi

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Chi, tra i tifosi della Lazio, dice di non essersi posto il problema su come accogliere sabato Inzaghi sta mentendo. Perché più della partita contro l‘Inter in sé, molto delicata per entrambe le squadre, a catalizzare l’attenzione della Roma biancoceleste è il ritorno all’Olimpico dell’ex tecnico, arrivato a Formello nel 1999. Il centravanti dello Scudetto del 2000, l’allenatore della Champions ritrovata e dei 3 trofei (Coppa Italia e due Supercoppe italiane).

Non è un ritorno qualsiasi. Perché la tifoseria è spaccata a metà: c’è chi è riconoscente e applaudirà Inzaghi per quanto fatto in 22 anni con la Lazio (la Curva Nord avrebbe in mente un’accoglienza speciale, si parla anche di una scenografia) e chi invece lo fischierà. Il motivo? Le modalità e le tempistiche con cui l’anno scorso ha chiuso con la Lazio, accettando l’offerta dell’Inter.

Sui social è già partito, da giorni a dir la verità, un acceso dibattito. “Sono pronto a fischiarlo, ci ha traditi“, scrive su Twitter Giuseppe, allegando la foto del biglietto dello stadio. “La coreografia per Inzaghi? Vi prego ditemi che è uno scherzo”, il commento dell’account Falconero. E poi ancora: “Non mi capacito come si possa elogiare ancora un allenatore che per un anno ti ha preso in giro”, “è stato fischiato Nesta e ora applaudiamo Inzaghi?”. L’argomento è bollente. “Non dimenticherò mai quanto fatto da Inzaghi, ecco perché sabato lo ringrazierò”, dice sempre su Twitter Fabrizio. “Ha dato l’anima per noi”. “Va applaudito, si sapeva che sarebbe andato via e prima o poi tornerà”, la profezia del tifoso Giuliano.

Poi, ci sono anche quelli che professano l’indifferenza. Facile sulla carta, difficile quando si è sul seggiolino dell’Olimpico, dove le emozioni prenderanno il sopravvento. Per quanto razionalmente un tifoso possa decidere in partenza come comportarsi, la reazione sul momento, istintiva e di pancia, sarà sicuramente più importante. La certezza è che ognuno reagirà a modo suo, ma qualsiasi accoglienza nasce da un amore interno per un personaggio che ha fatto la storia della Lazio. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: