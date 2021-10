ANSA| Stadio Olimpico, il presidente della F.I.R. Innocenti: “Sarà perfetto come sempre”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

“Siamo certi che Olimpico tornerà ad essere perfetto come già successo in passato. Sono stati tanti gli episodi in cui ha giocato rugby poi calcio. Contro gli All-Blacks grande momento sportivo, mi aspetto una grande partita e uno stadio pieno per quanto possibile“. Così il presidente della Fir Marzio Innocenti, in merito alle polemiche sulle condizioni dello stadio Olimpico in vista di Italia-Nuova Zelanda di rugby e successivamente Italia-Svizzera di calcio. “Sulla mancanza di vittorie dell’Italia al 6 Nazioni, Innocenti ha osservato: “Dopo cinque anni che non si vince, non è che basta cambiare il governo federale, ma stiamo cercando di mettere l’Italia nelle condizioni di essere competitiva. Posso solo dire che dopo la vittoria di Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi, sognare non è proibito per nessuno“.

fonte ANSA

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: