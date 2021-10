Lazio-Inter, la Società al fianco di Compassion: all’Olimpico si potrà donare per combattere la fame. Il comunicato ufficiale

Lazio-Inter sarà una gara speciale. Non solo per il tanto chiacchierato ritorno di Inzaghi all’Olimpico, ma perché si potrà fare concretamente del bene. Il 16 ottobre, infatti, sarà l’occasione per ricordare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, durante la quale i tifosi potranno partecipare ad una nuova azione solidale contro la malnutrizione infantile. Si potranno donare alimenti non deperibili agli ingressi dello Stadio Olimpico, dove si troveranno i volontari di Compassion e dell’Esercito della Salvezza, pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno contribuire a questa importante causa.

Claudio Lotito, Presidente della S.S. Lazio, afferma in un incontro con Compassion: “Questo match avviene durante la Giornata Mondiale dell’Alimentazione e ci dà l’occasione per riflettere e agire. Certamente lo sport deve farci emozionare, ma dobbiamo cogliere questa opportunità per agire concretamente e con solidarietà nei confronti di chi soffre.”

“Per noi è un onore contribuire, a fianco della S. S. Lazio, al bene di una società più unita nei confronti dei più deboli, soprattutto i bambini” – spiega Silvio Galvano, direttore di Compassion Italia Onlus. – “Siamo grati per la solidarietà e la generosità di tanti tifosi. Grazie al supporto logistico dell’Esercito della Salvezza, potremo distribuire scorte alimentari ai più vulnerabili, in Italia come nel resto del mondo”.

