Gregucci su Nesta: "Scusaci per la prima volta che sei venuto a Roma da avversario" – VIDEO

Il ritorno di Inzaghi e la presunta scenografia che potrebbe dedicargli la Curva Nord in occasione di Lazio-Inter sono ormai sulla bocca di tutti. A riguardo i tifosi sono divisi: c’è chi appoggerebbe questa idea, chi ne sarebbe contrario e chi, invece, sceglierebbe l’indifferenza nei confronti dell’ex tecnico. Sui social in questi giorni sta circolando un video di Nesta che, durante una diretta Instagram con Vieri, parla del suo sofferto addio alla Lazio e sottolineando che, se fosse dipeso da lui, non sarebbe mai andato via. Angelo Gregucci ha condiviso questo video su Twitter, parlando direttamente a Nesta e chiedendogli scusa da parte dei tifosi per come è stato trattato la prima volta che tornò a Roma da avversario: “Tu sei stato una delle prime vittime del calcio moderno, delle plusvalenze tanto per intenderci, peccato saresti stato la nostra storia più bella. Noi laziali ci saremmo vantati per un millennio. Scusaci per la prima volta che sei venuto a Roma da avversario.”

