SOCIAL | Leiva celebra il gol dell’ex Lazio Pereira: “Felice di vederti così, meriti troppo” – FOTO

Dopo il gran gol su punizione realizzato dall’ex Lazio Andreas Pereira con la sua nuova squadra, il Flamengo, contro la Juventude, nella partita terminata 3-1 per i rossoneri, non si è fatto attendere il commento di Lucas Leiva. Il centrocampista biancoceleste ha voluto infatti omaggiare il suo connazionale ed ex compagno di squadra attraverso il proprio profilo Instagram. “Non sai quanto sia felice di vederti così bene fratello mio. Meriti troppo” il commento del numero 6 biancoceleste.

