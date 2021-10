Stadi Lazio e Roma, Michetti: “Pronto a indire conferenza di servizi preliminare e portare la delibera in Consiglio Comunale”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, in corsa per la poltrona di Sindaco di Roma, si avvicina. Nel corso del confronto tra i due avvenuto ieri sera a Porta a Porta su Rai1, il candidato del centrodestra è intervenuto in merito alla questione stadi, sia della Lazio che della Roma. Queste le sue parole:

“Quando c’è la possibilità di riqualificare un territorio. Quando c’è la possibilità di creare posti di lavoro permanenti. Quando c’è la possibilità di dare soddisfazione a una passione sportiva. Quando c’è la possibilità di introdurre nella città risorse finanziarie provenienti da altrove, e quando c’è coincidenza con gli interessi pubblico-privati, e con il luogo dove realizzare queste infrastrutture, io sono pronto a indire una conferenza di servizi preliminare in 30 giorni e se non ci sono profili ostativi, a portare la delibera in consiglio comunale per l’ottenimento del pubblico interesse, sia per la Roma che per la Lazio”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: