CdS | L’11 novembre gli iscritti Aiac a lezione da Sarri

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sarri in cattedra a Formello. L’11 novembre, alle 14.30, Mau terrà una lezione esclusiva agli iscritti Aiac, Associazione italiana allenatori calcio. Si svolgerà presso il training center di Formello. L’annuncio è stato pubblicato ieri ed è stato condiviso sui social dell’associazione. “Sbrigati Mister” l’invocazione. I posti sono limitati, l’evento è riservato agli associati e l’iscrizione si può effettuare esclusivamente su www.aiaclazio.com. “Tutti gli ammessi all’evento potranno visionare gli allenamenti della prima squadra dalla tribuna, ma l’incontro in sala stampa con Mister Sarri, per motivi Covid e disposizioni della Lazio, potrà essere seguito da 30 persone che saranno scelte prima dell’ingresso seguendo i criteri (anzianità di iscrizione Aiac, mese di iscrizione del 2021, cariche associative)”, il comunicato dell’Associazione. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: