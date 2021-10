CdS | Lotito pensa alla “Borghesiana”: nuovo progetto in cantiere dopo l’idea Flaminio

Una ne fa e cento ne pensa, il travolgente Lotito. Non smette mai di stupire, è appena sbarcato sui mercati “cripto” con Binance, nuovo sponsor della Lazio. L’ultima indiscrezione è legata ad un sondaggio che il presidente avrebbe effettuato per capire la fattibilità dell’acquisizione del Centro Sportivo La Borghesiana, per decenni quartier generale della Figc e dell’Italia. Il centro ha ospitato i ritiri di grandi nazionali e di grandi squadre di club. Negli anni scorsi Lotito si era interessato al Green Club sulla Nomentana per creare una Formello 2, riservata al settore giovanile. La Borghesiana può valere come investimento o magari per dare una casa alla Lazio Women. Sono soltanto ipotesi che attendono conferme. Il sondaggio esplorativo sarebbe stato fatto di recente. Il complesso sportivo era nato in occasione di Italia ’90. In estate Lotito ha pensato di acquisire un albergo ad Auronzo di Cadore per creare la casa della Lazio in Veneto. Ha aperto clamorosamente all’acquisizione del Flaminio e continua ad architettare iniziative. Lazio-Inter di domani sarà l’occasione per ricordare la giornata Mondiale dell’Alimentazione. Corriere dello Sport.

