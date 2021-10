FORMELLO – Immobile si riprende la Lazio e guida l’assalto all’Inter, Patric preferito a Radu in difesa

Messe alla spalle queste due settimane di sosta per la nazionale, la Lazio torna in campo con l’Inter del grande ex Simone Inzaghi. Oggi pomeriggio c’è stato l’unico allenamento con i ranghi al completo per Maurizio Sarri che ha riabbracciato tutti i giocatori a cui si sono aggiunti i recuperato Mattia Zaccagni e Ciro Immobile che hanno messo alle spalle le noie muscolari. Il capitano della Lazio si riprenderà il suo posto dal primo minuto al centro dell’attacco per guidare l’assalto ai nerazzurri con Felipe Anderson e Pedro ai suoi fianchi. Panchina quindi per l’ex Hellas Verona che potrà far tirare il fiato al brasiliano o allo spagnolo a gara in corso. In mezzo al campo nessuna novità con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Lucas Leiva, in questi giorni si era paventata una ipotesi Cataldi ma difficilmente il tecnico rinuncerà al brasiliano davanti la difesa, nemmeno da prendere in considerazione le eventualità Basic o Akpa Akpro. In difesa invece tutto ruotava intorno alla squalifica di Francesco Acerbi con Patric e Radu a contendersi una maglia da titolare. A fugare il dubbio ci ha pensato indirettamente Sarri durante la conferenza stampa di presentazioe quando ha sottolineato che Radu sta ritrovando solamente ora la forma migliore dopo il lascito del covid per cui toccherà allo spagnolo affiancare Luiz Felipe. Sulle corsie esterne confermati Marusic e Hysaj con Lazzari che al momento è rilegato al ruolo di alternativa. Così come per il centrocampo, anche per la porta era stata paventata l’idea di un rilancio di Strakosha che al momento rimane tale con Reina confermato nell’undici iniziale.

