Lazio C8, le nuove maglie “Home” e “Away” per la stagione 2021/2022 firmate Macron e Radiosei | FOTO

La Lazio Calcio a 8, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha svelato le nuove maglie “Home” e “Away” per la stagione 2021/2022. Entrambe le maglie, firmate Macron e Radiosei, hanno le patch dei due trofei vinti nella passata stagione: lo Scudetto in alto al centro, e la coccarda della Coppa Italia in alto a destra. Le immagini delle maglie, sono accompagnate dalla didascalia:

MAGLIA AWAY – “NEW AWAY KIT 2021/2022. Dalla nuova collaborazione tra S.S. Lazio C8, S.S. Lazio e Macron nascono le maglie per la stagione 2021/2022. Per rispettare l’ambiente, le nostre nuove maglie sono realizzate al 100% con la plastica PET delle bottiglie riciclate”.

MAGLIA HOME – “NEW HOME KIT 2021/2022. Dopo la Away, è il turno di mostrarvi anche la nostra nuova maglia Home per la stagione 2021/2022, anch’essa nata dalla collaborazione con S.S. Lazio e Macron. Per rispettare l’ambiente, le nostre nuove maglie sono realizzate al 100% con la plastica PET delle bottiglie riciclate”.

