SOCIAL | Riccardo Cucchi pronto per Lazio-Inter: “Si torna allo stadio” – FOTO

Domani alle 18.00 scendono in campo Lazio e Inter, e allo Stadio Olimpico ci sarà un tifoso in più: si tratta di Riccardo Cucchi, ex telecronista di Tutto il calcio minuto per minuto. Quest’ultimo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto del biglietto acquistato in occasione della gara. Oltre alla foto, Cucchi ha scritto: “Si torna allo stadio. Si torna in curva (quasi), dove la passione è più autentica e il calcio è più vero“.

