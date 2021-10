Lazio-Inter, Boniek sul secondo gol biancoceleste: “Si gioca finché non fischia l’arbitro”

Il secondo gol della Lazio nella partita contro l’Inter ha creato delle discussioni in campo e delle polemiche fuori. Ha le idee chiare, però, l’ex giocatore della Juventus fra le altre Zbigniew Boniek, che su Twitter ha scritto: “Secondo gol della Lazio? Zero controversi, si gioca finché l’arbitro non fischia.”

Secondo gol della Lazio? Zero controversi, si gioca finché l’arbitro non fischia. — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 16, 2021

