Lazio-Inter, è la sfida degli ex: non solo Inzaghi, anche Correa fa ritorno all’Olimpico

Poche ore separano Lazio e Inter dalla sfida di campionato, valida per l’ottava giornata di Serie A. Una gara importante e sentita da entrambi le parti, con i biancocelesti vogliosi di riscattare la brutta sconfitta subita a Bologna sottoponendosi ad una vera prova di maturità. I nerazzurri invece, inseguono a poche lunghezze il primo posto in classifica, e non possono permettersi passi falsi nel loro cammino. A caratterizzare questo incontro, ci sono poi sicuramente gli intrecci di mercato, storici ed oramai usuali tra le due Società. Tanti i giocatori passati da una sponda all’altra, soprattutto direzione nerazzurra che viceversa. Ben due i “laziali” che in questa sessione estiva hanno deciso di sposare la causa interista, abbandonando definitivamente quella biancoceleste: il passaggio di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, è stato sicuramente più rilevante rispetto alla cessione di Correa al club di Milano. Un addio difficile da digerire per tutti i tifosi della Lazio, colmato poi con l’arrivo di Maurizio Sarri come guida tecnica. Oggi, dopo 22 anni passati a difendere i colori biancazzurri da calciatore prima e da allenatore poi, sarà la prima da ex per Inzaghi, che farà ritorno all’Olimpico ma con uno Scudetto diverso sulla giacca.

Questo cambio rivoluzionale sulla panchina, ha lasciato in secondo piano l’altro ennesimo trasferimento in nerazzurro di un giocatore biancoceleste. Ovvero quello di Joaquin Correa, attaccante che ha servito la causa laziale per 4 anni, rendendosi protagonista in varie partite decisive. I tifosi della Lazio lo ricorderanno sicuramente per i gol pesanti, come quello (bellissimo) segnato in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta nel 2019, le reti contro il Milan a San Siro o con la Juventus a Torino. A suon di sigilli e e belle giocate, il Tucu è entrato nel cuore dei tifosi, per poi uscirne con il solito epilogo: il passaggio all’Inter. Un qualcosa a cui i sostenitori di fede laziale sono oramai abituati, e che sembrerebbe rendere la Lazio solo una squadra in cui crescere ma non dove realizzarsi. Questa sera anche Correa farà ritorno all’Olimpico per affrontare la sua ex squadra, correndo ed attaccando per i colori nerazzurri. Sta agli uomini di Sarri dimostrare che i giocatori e gli allenatori passano, ma la Lazio resta per sempre.

