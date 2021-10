Lazio-Inter, Patric: “Luiz Felipe e Correa sono migliori amici, non capisco l’espulsione. Anche io ho detto di abbracciare Correa”

Dopo la vittoria della Lazio sull’Inter per 3-1 il difensore biancoceleste Patric è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Io preferisco che i miei compagni siano a disposizione. Ora è così e farò del mio meglio, ma non sono felice che sono espulsi. Io Tucu e Luiz Felipe siamo quasi migliori amici. Anche in allenamento magari litigavamo e non parlavamo per 3 giorni, ma è normale. Per me ha sbagliato Luiz Felipe, ma anche Correa. Luiz deve capire che Tucu ha perso, anche io avevo detto a lui di andare ad abbracciare Correa. Lui è andato ed ha saltato su di lui, capisco il Tucu. Ma l’espulsione è ingiusta perché è una cosa di campo. Se succede con un altra persona va bene, ma con Correa no, sono amici, si vogliono bene. Dopo passano 3-4 giorni e risolvono tra di loro. Il problema è che ora dovrà stare fuori per questa cavolata. Spero che almeno gli diano meno partite e che capiscano questa cosa”.

