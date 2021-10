Lazio-Roma, dieci anni fa Klose decideva il derby al 93′

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Una partita indimenticabile, ancora indelebile nella memoria dei tifosi biancocelesti. Il 16 ottobre del 2011, Miroslav Klose, al minuto 93, faceva esplodere la Curva Nord e la tifoseria laziale, con il gol che decise la stracittadina contro la Roma, vinta dal tedesco e compagni per 2-1 al fotofinish. Una gara al cardiopalma, con la Lazio sotto di 1-0 e costretta a rimontare. Ci pensa però Hernanes, su calcio di rigore, a pareggiare i conti e rispondere a Osvaldo, il quale aveva portato i giallorossi in vantaggio. Dopo il palo clamoroso colpito da Cissé, ricordato spesso ancora oggi, la gara sembrava filare liscia verso il pari, con un punto a testa per le due squadre romane. Ma Hernanes, Matuzalem e Klose non sono d’accordo, e con un’azione tutta di prima, culminata con la rete del panzer, regalano la vittoria nel derby alla Lazio e a Edy Reja.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: