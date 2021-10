PAGELLE – Ciro occhi di ghiaccio, Felipe Mood Craque e lo straripante Milinkovic. Che prova Patric!

Reina 6,5 – Spiazzato dal rigore di Perisic, il croato ci riprova dalla distanza ma si oppone a mano aperta. Attento sugli sterili tentativi nerazzurri sventando un paio di cross dalle fasce.

Marusic 6,5 – Tiene Dimarco senza grossi affanni poi trasloca a sinistra per affrontare il neoentrato Dumfries a cui concede poco e niente. Il montenegrino non eccelle ma è solido e dà tante certezze ai compagni.

Luiz Felipe 7,5 – Prima parte poco convincente specialmente palla al piede, poi sale di tono quando la partita si accende e diventa un muro respingendo ogni tentativo della squadra di Inzaghi.

Patric 8 – Era il giocatore su cui ci stavano più dubbi e sfodera una prestazione difensiva maiuscola condita dalla conquista del rigore del pareggio. E’ un ragazzo totalmente trasformato.

Hysaj 5 – Causa ingenuamente il rigore del vantaggio nerazzurro lasciandosi ingolosire dal pallone senza tenere conto dell’arrivo di Barella che furbescamente lo anticipa. Soffre il centrocampista nerazzurro che tende ad allargarsi per creare la superiorità insieme a Darmian.

Dal 66′ Lazzari 6,5 – Entra nel mood giusto con un paio di accelerazioni che tengono in appresione al retroguardia nerazzurra.

Milinkovic 8 – Domina in mezzo al campo col fisico e con la tecnica, ogni volta che vede nerazzurro poi si trasforma in bomber e anche questa sera svetta per chiudere la partita.

Lucas Leiva 7 – Queste partite le sente e soprattutto le sa giocare. Aumenta e abbassa i ritmi nei momenti più opportuni, dirige l’orchestra come se avesse i compagni legati a dei fili per mantenere le giuste distanze.

Dall’85’ Cataldi SV

Basic 6,5 – Deve crescere in personalità in mezzo al campo perchè ha le qualità del giocatore importante, intanto ci teniamo stretta la sua ottima capacità di inserimento con cui va vicino alla rete prima di testa e poi di destro.

Dal 66′ Luis Alberto 7 – Entra in campo e cambia la musica, è un faro che illumina l’Olimpico con le sue traiettorie. Timbra l’assist perfetto per la terza rete biancoceleste.

Felipe Anderson 9 – Un primo tempo devastante dove è un pericolo ad ogni accelerazioni con i giocatori dell’Inter che non riescono mai a prenderlo, cala nella ripresa ma è al posto giusto al momento giusto quando deve ribattere in rete la palla del sorpasso.

Dall’85’ Akpa Akpro SV

Immobile 8 – Si danna l’anima per i compagni e alla ricerca di un varco. Trasforma il rigore in modo glaciale come i suoi occhi quando è sul dischetto, il raddoppio nasce da una sua iniziativa respinta da Handanovic. La carica che trasmette alla squadra è qualcosa di spaventoso.

Pedro 7 – Ha il bostik al posto dei piedi per come riesce a tenere incollato il pallone ad ogni giocata, non crea pericoli ma è sempre nel vivo dell’azione ed esce stremato.

Dal 75′ Zaccagni 6,5 – Un recupero benedetto che si fa apprezzare nei venti minuti finali dove si guadagna diversi falli ed è bravo a gestire un paio di ripartenze.

All. Sarri 8 – Andare sotto e ribaltarla contro i campioni d’Italia non è impresa semplice ma la Lazio lo segue e sfodera una prestazione di livello. Bisogna crescere sotto l’aspetto del gioco ma stasera la mentalità è quella giusta, ora avanti così senza fermarsi.

