Sarri, soddisfatto per la vittoria ma pronto a pungere

Il tecnico biancoceleste chiede alla squadra una reazione, dopo la sconfitta a Bologna. I biancocelesti rispondono con un’ottima prestazione all’Olimpico, battendo l’Inter.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esultanza dopo il 3-1 è lo specchio della prova della squadra biancoceleste, che ha saputo reagire dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo. Per contrastare la fisicità dell’Inter, Sarri aveva privilegiato i centimetri di Basic alla qualità di Luis Alberto. A proposito della rissa in campo, dopo il gol del sorpasso, ha dichiarato: “Con Dimarco a terra, loro hanno tirato: perchè dovevamo fermarci noi? In Premier nessuno protesta. Io sono stato squalificato a Bologna senza aver fatto niente. Ieri, dopo l’ 1-1, spinte e neppure un rosso”.

