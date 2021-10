CdS | Simone day, i cuori laziali tutti con lui

Il ritorno da ex nell’Olimpico biancoceleste si trasforma in un lunghissimo abbraccio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tantissimi applaudono Inzaghi. Pochi lo fischiano, la Nord gli regala una targa e lui saluta con gli occhi lucidi. Il club? Ha incontrato solo Tare. Simone è entrato in campo alle 17.47 e si è incamminato verso la Nord: ha incrociato Parolo, che gli aveva tenuto in caldo una crostata del cuoco Giocondo, una sorpresa. Si sono salutati affettuosamente. Raggiunta la Nord, gli occhi sono diventati lucidi: i capi ultras lo hanno accolto e gli hanno regalato una targa con su inciso 1999-2021, le date dell’epoca inzaghiana. Poi lo striscione “22 anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone” e il coro. Simone ha risposto salutando ed è tornato in campo per il fischio d’inizio, è stato raggiunto da Sarri: si sono stretti la mano e abbracciati. A fine partita non ha incrociato Lotito, ma ha salutato Tare.

