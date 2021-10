COPPA ITALIA FEMMINILE | Brescia-Lazio Women, tutte le info sulla gara

Esordio in Coppa Italia TimVision per la Lazio Women, che oggi alle ore 15:00 affronta il Brescia calcio femminile nel primo match del triangolare, che vede impegnata anche la Fiorentina. La partita sarà arbitrata dal signor Lipizer di Verona e avrà luogo al Centro Sportivo Mario Rigamonti (Brescia Buffalora). La partita sarà trasmessa su TimVision e sulla piattaforma gratuita Eleven Sports, di seguito il link per vedere la partita.

LINK COPPA ITALIA BRESCIA-LAZIO WOMEN

