SOCIAL | Pedro festeggia la vittoria contro l’Inter: “Fiero di questa squadra, avanti così!” – FOTO

La Lazio vince e convince battendo nettamente l’Inter di Simone Inzaghi. Un 3-1 meritato per voglia e sacrifico da parte degli uomini di Sarri, che non si sono demoralizzati dopo lo svantaggio portando a casa un importante successo. Tanti i festeggiamenti via social da parte dei biancocelesti, che in coro hanno gioito per il risultato e la prestazione messa in campo. Tra di loro c’è anche Pedro, che sul proprio profilo Instagram ufficiale si è espresso così in merito alla sfida di ieri: “Fiero di questa squadra1 Grande partita contro un gran avversario. Avanti così!”. Queste le parole dello spagnolo, autore anche ieri della solita ottima prova per qualità e quantità offerta nel reparto offensivo e non.

Questo il post di Pedro:

View this post on Instagram Un post condiviso da Pedro Rodriguez Ledesma (@_pedro17_)

