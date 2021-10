Espulsione Luiz Felipe: la Lazio valuta il ricorso

Come riportato da Il Messaggero, la S.S. Lazio valuta il ricorso in merito al finale della scorsa partita contro l’Inter: allo Stadio Olimpico, Luiz Felipe è stato espulso per un abbraccio a fine gara all’amico (ed ex compagno di squadra) Correa. Domani il giudice sportivo si pronuncerà sulla vicenda, intanto il club biancoceleste valuta di agire anche se dovesse essere inflitta la pena minore, ovvero un turno di stop.

