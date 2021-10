FORMELLO | Continuano gli allenamenti, assente Luis Alberto

Oggi i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per svolgere la seduta di allenamento. I giocatori titolari contro l’Inter, hanno svolto un lavoro differenziato: inizialmente fase atletica e poi una partitella con le porticine. Successivamente, ad eccezione di Reina, sono rientrati negli spogliatoi. Milinkovic e Basic rimasti qualche minuto a vedere allenamento del resto della squadra. I giocatori che non sono scesi in campo dal primo minuto all’Olimpico hanno svolto degli esercizi di attivazione, lavoro atletico e infine la partita, come di consueto tra Arancioni e Celesti.

Arancioni: Reina; André Anderson, Vavro, Radu, Kamenovic; Cataldi, Adjaoudi; Romero, Raul Moro.

Celesti: Strakosha; Lazzari, Pollini, Acerbi, Jony; Akpa Akpro, Escalante; Zaccagni, Muriqi.

La squadra celeste ha vinto su quella arancione 1-0, grazie alla rete di Zaccagni. Assente oggi Luis Alberto.

