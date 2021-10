Il Messaggero | Lotito si gode Felipe Anderson: “Per l’ex mister non poteva giocare”

Lotito si gode Felipe Anderson. Il brasiliano, dopo l’ottima prestazione al derby, si è superato contro l’Inter. “E pensare che per l’ex allenatore non poteva più giocare nella Lazio”, gongola il Presidente lanciando una frecciata a Inzaghi. Felipe Anderson è sempre stato un suo pallino, hanno un rapporto molto forte e il brasiliano aveva promesso a Lotito i gol contro la Roma e contro l’Inter, entrambi puntualmente arrivati. Il suo ritorno in estate si è concretizzato in poco tempo: «Quando Tare me lo ha detto, non ci ho pensato un attimo perché io non avrei nemmeno mai voluto cederlo». Neanche Felipe ci ha pensato su due volte, ha rispolverato il numero 7 sulle spalle e si è abbassato lo stipendio pur di tornare. Lotito è soddisfatto della reazione mostrata dopo la disfatta di Bologna e delle scelte di Sarri, ora è il momento di trovare la continuità. Lo riporta Il Messaggero.

