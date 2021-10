Inzaghi sulla Lazio: “La partita a Roma ci ha fatto arrabbiare, sono una squadra di qualità”

Oggi in conferenza, Simone Inzaghi ha parlato della prossima sfida che vedrà i nerazzurri scendere in campo contro lo Sheriff Tiraspol. Il tecnico dell’Inter ha parlato anche della scorsa gara di campionato, la sconfitta contro la S.S. Lazio: “Resta la partita persa a Roma che ci ha fatto arrabbiare molto, ho visto i ragazzi arrabbiatissimi perché sono dei vincenti. Domani dobbiamo finalmente fare gol perché non ci siamo ancora riusciti. Per 65′ abbiamo fatto la miglior partita in trasferta, l’unico grande problema è non essere riusciti a non fare il secondo gol. La Lazio ha qualità e se la tieni in partita non va bene. C’è delusione e mi fa molto piacere che i ragazzi siano arrabbiati”.

