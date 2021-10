Lazio-Inter, Nicchi: “Il pallone fuori? È un abuso della regola”

Marcello Nicchi, ex arbitro ed ex presidente Aia, ha fatto chiarezza sull’episodio di Dimarco a terra – che continua a far discutere – avvenuto prima del gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter. Queste le parole nel merito rilasciate da Nicchi ai microfoni di LaPresse: “C’è un regolamento, il gioco lo deve interrompere solo l’arbitro in caso di ferite o infortuni che riguardano la testa o le situazioni pericolose. Poi si può discutere per quanto riguarda il fair play e le abitudini, ma una cosa è chiara: il gioco deve continuare finché non lo ferma l’arbitro. Uno che butta la palla fuori è un abuso della regola, il regolamento è chiaro. Credo non ci siano dubbi su chi deve svolgere le operazioni”.

