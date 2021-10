TMW | Lazio, una squadra da rimonta: 11 punti guadagnati da situazione di svantaggio

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Una squadra da rimonta, che non si abbatte: sabato con l’Inter l’ennesima dimostrazione. È stato così per anni con Simone Inzaghi, è così con Sarri. Cambia la guida tecnica, ma il trend rimane lo stesso: la Lazio subisce, va sotto ma riesce – quasi sempre e in ogni modo – a rialzare la testa.

È la storia di questa stagione, in cui la Lazio ha guadagnato 11 punti da situazione di svantaggio. Cinque rimonte su 7 occasioni – in 8 giornate di campionato – in cui era sotto nel punteggio: a Empoli (da 1-0 a 1-3), con lo Spezia (da 0-1 a 6-1), con il Cagliari (da 1-2 a 2-2), a Torino (1-0 da 1-1) e sabato sera contro l’Inter (0-1, 3-1).

Tutto si può dire tranne che la Lazio non abbia carattere. Anche se un andamento del genere testimonia un difetto, perché se una squadra su 8 partite va in svantaggio subito in 6 (con il Cagliari ha segnato prima, poi ha subito due gol nella ripresa) c’è un problema di approccio alla partita. Un aspetto da migliorare perché non sempre è possibile rimontare.

Tuttomercatoweb.com

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: