Caso tamponi, ecco la sentenza della Corte Federale

AQGGIORNAMENTO: Tramite il sito della Figc è stato pubblicato il comunicato inerente alla Sentenza della Corte Federale, che ha decretato per due mesi di inibizione a Lotito e cinque ai medici Pulcini e Rodia. Alla Lazio un’ammenda di 50 mila euro. Ecco il comunicato: “La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite presieduta da Marco Lipari, chiamata dal Collegio di Garanzia del CONI ad effettuare una nuova valutazione della misura della sanzione sul ‘caso tamponi’ legato alla Lazio, ha parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club Claudio Lotito, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla S.S. Lazio, determinando la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. La società biancoceleste è stata sanzionata con 50mila euro di ammenda”.

Questa mattina è andato in scena il secondo processo per il caso tamponi in cui Lotito ed i medici Pulcini e Rodia sono coinvolti. In merito l’avvocato Gentile ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA. “Abbiamo discusso per più di un’ora, siamo stati ascoltati, il presidente ci ha dato ampio spazio. La Procura ha chiesto 11 mesi per i medici e 10 mesi per Lotito oltre a una multa di 150 mila euro per la Lazio. Noi abbiamo chiesto l’assoluzione completa. La sentenza? Me l’aspetto per il primo pomeriggio”.

