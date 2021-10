Lazio-Inter, Cassano: “Anderson ha disintegrato Bastoni. Inizio a vedere qualcosa di Sarri”

“I biancocelesti hanno fatto una grandissima partita, si inizia a vedere qualcosina di Sarri. Ci sono state delle pecche ma ho visto una grandissima Lazio con due centrali improvvisati. Nell’Inter invece ho notato Bastoni in difficoltà ancora: Anderson lo ha disintegrato nell’1 contro 1 in cui il nerazzurro fa fatica“; così alla Bobo Tv Antonio Cassano ha commentato il big match dell’Olimpico andato in scena sabato sera, in cui i padroni di casa hanno battuto 3-1 la squadra del tecnico Simone Inzaghi.

