SOCIAL | 50 volte Milinkovic-Savic: l’omaggio della Lazio per il traguardo di reti realizzate dal Sergente | VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Con il gol contro l’Inter, il quarto consecutivo contro i nerazzurri, che ha chiuso sul 3-1 la sfida dell’Olimpico, Sergej Milinkovic-Savic si è portato a quota 50 reti con la maglia della Lazio. Un traguardo importante, visto che si trova ad un passo dal record con la maglia biancoceleste: con 50 gol totali, Milinkovic si trova al secondo posto della speciale classifica dei centrocampisti più prolifici della storia della Lazio. In testa c’è Pavel Nedvěd con una sola rete in più (51). A quota tre reti in questo campionato dopo otto giornate, al serbo basta un altro gol per agganciare Nedvěd in testa alla classifica e due per salire in testa da solo, diventando il centrocampista più prolifico della storia biancoceleste.

Attraverso il profilo ufficiale Twitter, la Lazio ha voluto omaggiare il Sergente pubblicando un video che ripercorre alcuni dei sui gol durante le stagioni passate e quella attuale. Il filmato è accompagnato dalla didascalia: “Sergej Milinkovic-Savic. 50 in biancoceleste per il Sergente”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1450378969744879621?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: