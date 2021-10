CONFERENZA FELIPE ANDERSON – “Noi abbiamo giocato, loro si sono innervositi. Mi sento cresciuto ma solo tutti insieme possiamo vincere”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Psicologicamente è superato il fattaccio con l’Inter?

“Ero dispiaciuto perchè nella mia carriera mi sono sempre comportato nel modo più giusto possibile e mi è dispiaciuto quella situazione. Dobbiamo proseguire perchè abbiamo tante partite importanti, mentalmente sto bene dopo due giorni passati un pò male ma credo che abbiamo fatto la cosa giusta. Io ho cercato di rimanere calmo perchè non avevo motivo per essere nervoso a differenza loro”

Il Mister tesse le tue lodi, sei consapevole di quanto sei forte?

“Tutti parlano della continuità, quando sono arrivato ho detto di essere migliorato e mi sento pronto per fare un salto. Io cresco insieme alla squadra, dobbiamo essere tutti forti e se posso aiutare col mio contributo sono felicissimo”

In Premier non ci si ferma diceva il Mister, confermi?

“Tutti i calciatori vogliono aiutarsi se uno sta male ma in quella situazione non serviva, loro hanno continuato a giocare. Troppo facile guardare solo gli altri, noi andiamo avanti a testa alta perchè abbiamo preso la decisione giusta”

Sarri quanto è importante per far uscire fuori il meglio?

“Mi ha dato molta fiducia e mi fa giocare, io avverto la fiducia da parte di tutti ma poi devo essere io a dimostrare che posso fare grandi cose”

Hai segnato contro Inzaghi, è stata una rivalsa?

“Segnare è bello indipendentemente dalle situazioni, il passato è passato. Io ho avuto un buon rapporto con Inzaghi e sono contento per lui ma penso alla mia carriera”

Che partita ti aspetti dalla gara di domani?

“Loro sono una squadra tosta per cui dobbiamo essere molto concentrati”

Cosa deve fare la Lazio per arrivare più in fondo possibile in Europa League?

“Pensiamo partita per partita, il Marsiglia è forte e quindi non possiamo sbagliare atteggiamento”

Quanto ti senti importante per i compagni?

“Questo gruppo è una famiglia e si vede in campo quando ci aiutiamo sempre. Sono fiero di fare parte della Lazio”

Speri di segnare?

“Ho sbagliato delle occasioni con la Lokomotiv ma spero di contribuire domani sera”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: