EUROPA LEAGUE | Lazio-Marsiglia, ecco dove vedere il match

Domani avrà luogo la terza giornata di Europa League, con la Lazio che ospiterà a Roma l’Olympique Marsiglia. Il calcio d’inizio è fissato alle 18.45 di domani 21 ottobre e la partita si potrà vedere solo in streaming DAZN e in televisione su Sky Sport Uno e Sky Sport HD. Non sarà, quindi, disponibile in chiaro su TV8, dove invece si potrà vedere Napoli-Legia Varsavia alle 21.

