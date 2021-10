FORMELLO – Luiz Felipe e Acerbi titolari, Basic verso la conferma. Ballottaggio fra Hysaj e Radu

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Rifinitura pomeridiana alla vigilia della sfida di Europa League contro il Marsiglia per i biancocelesti. Non ci sarà turnover, ma gestione delle energie e scelte obbligate viste le squalifiche in campionato come per Luiz Felipe e Acerbi. I due centrali salteranno la sfida di Verona e quindi saranno lanciati domani sera con Lazzari sulla fascia destra e uno fra Hysaj e Radu sulla corsia sinistra. Un ballottaggio obbligatorio con il rumeno alla ricerca di spazio come rivelato dall’allenatore stesso ma non lo si può dare per scontato. Fra i pali ovviamente tocca a Thomas Strakosha, portiere di Coppa. In mezzo al campo rifiaterà Lucas Leiva che lascerà il posto a Danilo Cataldi mentre viaggia verso la conferma Toma Basic. Il croato è piaciuto contro l’Inter e potrebbe essere riproposto dal primo minuto con l’inserimento di Luis Alberto sul centrodestra. Davanti straordinari per Felipe Anderson, fattore sempre determinante per i biancocelesti, che insieme a Mattia Zaccagni si muoveranno ai lati di Ciro Immobile. Poche chances per vedere Akpa, ancora meno ipotizzabile Muriqi; per quanto riguarda Pedro invece si tratta di gestione delle energie in vista delle tante gare ravvicinate che la Lazio dovrà affrontare.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: