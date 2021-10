La Repubblica | La Lazio sorride: Lotito riammesso nel Consiglio Figc. Un turno per Luiz

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Una vittoria che per Lotito è più importante di quella contro l’Inter. La Corte federale d’appello non ha accolto la richiesta della procura (10 mesi d’inibizione) e ha sanzionato il presidente della Lazio solo per 2 mesi. Una sentenza, quella del processo tamponi bis, che gli per metterà di mantenere la carica di consigliere federale: sarebbe decaduta in caso di squalifica dai 10 me si in su. Considerando, poi, che la sentenza di primo grado arrivò il 26 marzo (inibizione di 7 mesi), Lo tito ha già scontato la pena e può riprendere subito il suo posto nel Consiglio federale. Ci aveva provato qualche settimana fa, ma venne respinto dal suo “avversario” Gravina: sembrano passati secoli, e non 21 mesi, da quel 9 gennaio 2020, quando il presidente della Figc fu tra i primi ad arrivare a Castel Sant’Angelo per la festa dei 120 anni della Lazio. Qualche tempo dopo iniziarono le tensioni, ancora vive: “Sanzioni incongrue”, sostengono alla Procura federale, che dopo le motivazioni deciderà se presentare ricorso al Collegio di garanzia del Coni. Dalla sentenza di ieri, in tanto, esce rivalutata anche la posizione dei due medici della Lazio, Rodia – che può tornare in panchina – e Pulcini: la Cfa presieduta da Marco Lipari ha ridotto i mesi d’inibizione da 12 a 5. E la multa alla società scende da 200mila euro a 50 mila. Dopo le indicazioni del Collegio di Garanzia, la Corte d’appello ha ritenuto responsabile Lotito di 2 addebiti su 6 dell’atto di deferimento. «Procura sconcertata? Le è andata di lusso: c’erano elementi per l’assoluzione”, dice Vaccarella, legale di Lotito: “Siamo comunque soddisfatti, respinte richieste assurde”. Vedremo ora se ci saranno domande di risarcimento danni o ulteriori ricorsi: per esempio Pulcini pensa di rivolgersi al Collegio del Coni. Capitolo Luiz Felipe: sollievo per la decisione del giudice sportivo di fermare il brasiliano solo per una giornata. L’abbraccio a Correa, si legge nel dispositivo, avrebbe generato «un parapiglia tra i calciatori delle due squadre”. Multato Kolarov per gesti provocatori contro i tifosi laziali. Allarme rientrato per Luis Alberto: lo spagnolo lunedì non si era allenato per dei fastidi al ginocchio, ma ieri è tornato di nuovo in gruppo e sarà convocato per la sfida di domani sera all’Olimpico contro il Marsiglia. La Repubblica\Giulio Cardone

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: