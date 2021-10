Lazio-Marsiglia, Under: “Ci qualificheremo per la fase a eliminazione diretta. I tifosi della Roma? Ecco cosa ne penso…”

Poco più di 24ore separano Lazio e Marsiglia dalla sfida dell’Olimpico, valida per la fase a gironi di Europa League. Una gara importante per le due squadre, alla ricerca di punti preziosi che consentirebbero ad entrambe di avanzare sensibilmente nella classifica del Gruppo E. Uno dei giocatori del club francese, farà ritorno all’Olimpico per affrontare i biancocelesti. si tratta di Cengiz Under, esterno ex Roma arrivato in estate alla corte di Sampaoli, pronti ad scontrarsi nuovamente con la Lazio.

Queste le sue parole riluciate alla viglia del match sui canali ufficiali della Uefa:

“I tifosi della Roma erano fantastici ma posso dire che i migliori tifosi sono qui a Marsiglia. Hanno un’influenza enorme. Appena si entra in campo, si resta colpiti dall’atmosfera, abbiamo l’impressione che stiano giocando al nostro fianco. Ho sempre sognato di giocare per tifosi così meravigliosi. E ora sto giocando davanti ai migliori tifosi d’Europa. Mi rende orgoglioso”.

“Abbiamo una squadra molto giovane e stiamo andando nella giusta direzione. Vincere l’Europa League è ovviamente il nostro obiettivo, perché abbiamo un’ottima squadra. Ma penso che sia troppo presto per parlarne. Credo comunque che ci qualificheremo per la fase a eliminazione diretta. Penso anche che tutto sarà molto più veloce per noi ora. L’importante è vincere subito le partite del nostro girone e guardare al futuro”

“Sampaoli è uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui. L’allenatore è sempre un fattore molto importante per me e nell’ultimo anno e mezzo non è stato così. Ora sono felice di lavorare con lui, sto imparando molto. Il suo modo di fare le cose è davvero diverso: facciamo molto lavoro tattico e proviamo costantemente diverse soluzioni di gioco”

