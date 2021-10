Leggo | Alla fine sul caso tamponi ha vinto Claudio Lotito

Alla fine sul caso tamponi ha vinto Claudio Lotito. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte d’appello federale della Figc, presieduta da Marco Lipari, del processo-bis per violazione dei protocolli anti-Covid dei biancocelesti la scorsa stagione: due mesi di inibizione a Claudio Lotito e 50 mila euro di multa alla società sportiva Lazio, 5 mesi di inibizione ai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Da ieri Lotito è riabilitato alle sue funzioni di presidente ma, soprattutto, di consigliere federale: avendo già scontato i due mesi a partire dal primo grado con sentenza emessa il 26 marzo scorso Al patron biancoceleste in teoria avanzano oltre 4 mesi di presofferto’. Lotito potrebbe chiedere i danni alla Federcalcio, uno scenario lontano a sentire il legale del patron biancoceleste Gian Michele Gentile: «Si potrebbe fare ma Lotito è un uomo delle istituzioni che certo lo hanno trattato male».

Il procuratore Giuseppe Chinè ieri aveva chiesto 10 mesi, pena considerata eccessiva dalla Corte d’appello. La lunga querelle però potrebbe non essere finita perché, sottolinea Gentile, «la Procura potrebbe fare ricorso al Collegio di Garanzia». E fonti vicine alla stessa non nascondono «sconcerto per l’irrogazione di sanzioni incongrue e prive di affettività a fronte di violazioni gravi dei protocolli anti-Covid consumate in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese». Una decisione in tal senso verrà presa solo dopo le motivazioni.

UN TURNO A LUIZ – Ieri intanto il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Luiz Felipe espulso al termine di Lazio-Inter per essere saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre. Il difensore al termine della gara era andato ad abbracciare l’amico Correa che però aveva reagito male. Leggo\Enrico Sarzanini

