Lettera alla Lazio di Massimo Comparotto (pres. Oipa): "Chiediamo la sospensione dello show di Olimpia dopo quella di Bernabé"

A seguito della sospensione del falconiere dell’aquila Olimpia da parte della Lazio, il presidente dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) Massimo Comparotto, ha avanzato la richiesta al Presidente Claudio Lotito di sospendere lo show dell’esemplare nel pre partita. Una proposta inviata stamane alla Società, volta a restituire Olimpia al suo habitat naturale, quello del’America settentrionale.

Questa la lettera pubblicata dall’Adnkronos:

“Chiediamo alla SS Lazio di sospendere, oltre Bernabè, anche lo spettacolo di falconeria in cui Olimpia è costretta a esibirsi, in considerazione di quanto ormai il sentimento e l’opinione pubblica siano contrari all’uso di animali addestrati per dare spettacolo. Abbiamo letto nella nota della SS Lazio che l’atteggiamento di Juan Bernabè è stato considerato offensivo per “la Società, i tifosi e i valori ai quali la comunità si ispira”. Anche lo spettacolo di Olimpia può esserlo per tanti tifosi amanti degli animali e sicuramente per una comunità che sempre di più ama e rispetta gli animali. Vedere un animale schiavo e costretto a dare spettacolo è inoltre diseducativo e offre alle giovani generazioni un messaggio lontano dal rispetto per la natura e per gli animali”.

