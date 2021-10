Binance, Lazio Fan Token disponibile a tutti sulla piattaforma: ecco dove registrarsi

Da oggi il Lazio Fan Token è disponibile sulla piattaforma Binance. Tutti i tifosi biancocelesti potranno acquistare il Crypto Fan Token della Società biancoceleste, semplicemente registrandosi su Binance acquistando BNB per poi tenerli nel proprio Wallet per 7 giorni. Alla scadenza di questo periodo, sarà possibile acquistarli utilizzando come metodo di pagamento BNB.

Di seguito il link condiviso dalla Lazio su propri canali social ufficiali, utile a registrarsi sul sito binance.com:

💰 Il Lazio Fan Token è disponibile a tutti sulla piattaforma #Binance! Scopri cosa vuol dire essere un vero tifoso della #Lazio! Registrati ora su Binance: https://t.co/CjJrmMzMDG pic.twitter.com/VQPBLrjSoH — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 21, 2021

