Conference League, incredibile in Norvegia: la Roma perde 6-1 contro il Bodo Glimt

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Termina 6-1 il match tra Bodo Glimt e Roma, valevole per la terza giornata della competizione, girone C. Una sconfitta pesante per la squadra di José Mourinho, che realizza l’unico gol giallorosso con Carles Perez. In classifica nel girone ora la Roma è seconda con 6 punti, a -1 dalla squadra norvegese. Per la squadra di casa a segno: Botheim per due volte (8′ e 52′), Berg (20′), Solbakklen, doppietta anche per lui (71′ e 80′) e Pellegrino (78′).

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: