CONFERENZA SARRI: “Ci rimane il rammarico per il risultato, ma ci teniamo la prestazione. Zaccagni? Sono soddisfatto”

Termina 0-0 la gara di Europa League tra Lazio e Marsiglia. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha commentato il pari dell’Olimpico: “La prestazione è buona, abbiamo anche concesso poco. Ci rimane il rammarico per il risultato, ma giocavamo contro una squadra di valore. Ci teniamo la prestazione, che dà continuità e fiducia. Zaccagni? Sono soddisfatto, i minuti di stasera possono aiutarlo per inserirsi con il gruppo“.

